求人・求職　Offre d'emploi

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055
アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り
La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016
- 鉄板焼レストラン｢大都会｣
ドイツのベルリンとケルンにある鉄板焼のレストランです。調理人を募集しています。メールにてお問い合せください。
www.daitokai.de
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L'Apogée Courchevel 5* recrute en
contrats saisonniers dès Décembre
2016 : Maître Sushi, Chef de partie
Sushi, Demi chef de partie Sushi,
Commis de cuisine Sushi. Poste logé
CV et lettre de motivation à:
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- ●ホールスタッフ及び責任者募集
正社員、ワーホリ、学生大歓迎、労許可
フランス語初級以上、非喫煙者希望
163, rue saint-honoré 75001 Paris
Restaurant Higuma
01 58 62 49 22
担当 小林まで
- ●Restaurant japonais PAKUPAKU nantes
recherche cuisinier(ère) urgent.
0601284636 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
- ●料理人 募集
簡単なお料理の出来る方を募集。自主性があり、簡単な英語もしくは仏語の出来る方。ワーホリ可。委細面談にて。まず は履歴書を このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください まで送ってください。(担当:Miki)
- ●モロッコでナンバー1の飲食店グループ
新規開店につき寿司シェフ募集
やる気の出る待遇
労働条件良好
連絡先 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
1.VIZ Media Europe出版ライセンス事務
アシスタント募集（パートタイム）
日-仏-英語、要労働許可、要Word-Excel
等の基本的なPC/Macスキル漫画出版
ライセンスに関わる契約書送付等の
トラッキング業務。細かい書類管理等を
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2. 出版ライセンスクオリティ
コントローラー募集（スタジエ）
漫画作品の各国翻訳版（紙版＆デジタル版）
の品質保持に関わる業務全般。細かい確
認作業を几帳面に行える方希望。日英語
基本的なPC/Macスキル(Excelなど)、
漫画の翻訳出版ビジネスに興味のある方
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カバーレターと履歴書を日本語と英語で
お送り下さい。