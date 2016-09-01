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ven 03 novembre 2017
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求人・求職　Offre d'emploi

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055

アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り

La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016

  • 鉄板焼レストラン｢大都会｣
    ドイツのベルリンとケルンにある鉄板焼のレストランです。調理人を募集しています。メールにてお問い合せください。
    www.daitokai.de
    このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
  • 5ツ星ホテルL’Apogée Courcheval
    L'Apogée Courchevel 5* recrute en
    contrats saisonniers dès Décembre
    2016 : Maître Sushi, Chef de partie
    Sushi, Demi chef de partie Sushi,
    Commis de cuisine Sushi. Poste logé
    CV et lettre de motivation à:
    このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
  • ●ホールスタッフ及び責任者募集
    正社員、ワーホリ、学生大歓迎、労許可
    フランス語初級以上、非喫煙者希望
    163, rue saint-honoré 75001 Paris
    Restaurant Higuma
    01 58 62 49 22
    担当 小林まで
  • ●Restaurant japonais PAKUPAKU nantes
    recherche cuisinier(ère) urgent.
    0601284636 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
  • 料理人　募集
    簡単なお料理の出来る方を募集。自主性があり、簡単な英語もしくは仏語の出来る方。ワーホリ可。委細面談にて。まず は履歴書を　 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください まで送ってください。(担当:Miki)
  • ●モロッコでナンバー1の飲食店グループ
    新規開店につき寿司シェフ募集
    やる気の出る待遇
    労働条件良好
    連絡先 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
  • VIZ Media Europe
    1.VIZ Media Europe出版ライセンス事務
    アシスタント募集（パートタイム）
    日-仏-英語、要労働許可、要Word-Excel
    等の基本的なPC/Macスキル漫画出版
    ライセンスに関わる契約書送付等の
    トラッキング業務。細かい書類管理等を
    正確かつ継続して行える方募集。

    2. 出版ライセンスクオリティ
    コントローラー募集（スタジエ）
    漫画作品の各国翻訳版（紙版＆デジタル版）
    の品質保持に関わる業務全般。細かい確
    認作業を几帳面に行える方希望。日英語
    基本的なPC/Macスキル(Excelなど)、
    漫画の翻訳出版ビジネスに興味のある方
    このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください まで、
    カバーレターと履歴書を日本語と英語で
    お送り下さい。

 

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