貸家・貸部屋　Letting

Last updated: 3 October 2017
5 October 2017 vol.1492
- 《ロンドン・アップルハウス》
ご旅行、ご留学、ご出張等に
安価でもワンランク上のゲストハウス
ロンドン日系最大、選べる9宿
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- 安心、安全、都心まで便利
＜北園ハウス＞
ビクトリア駅から電車で18分
Norbury駅から徒歩3分
個室21部屋と独立フラット4軒
自炊設備、洗濯機、乾燥機完備
ブロードバンド完備
大学教授、院生、官庁関係多し
長期,短期1週間より,￡110/週～
☎ 07753-385-686 (携帯)
http://www.kitazonohouse.com
お問合わせはメールでどうぞ。
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- ●ロンドン / ゲンダイ・ゲスト・ハウス
街の中心、ゾーン１内にある
立地条件の良いゲストハウス
秋の割引キャンペーン全室10％割引
(10月1日～11月15日まで)
グレート･ポートランド･ストリート駅
から3分、リージェンツ･パーク駅から
5分、バスでのアクセスもロンドン
中心部はもちろん、東西南北どこへ
行くにも便利です。
シングル、ツイン、ファミリー･ル
ームまで全8室。館内無料Wi-Fiあり。
日本人スタッフが皆様のお越しを
お待ちしています。
38 Albany Street London NW1 4EA
☎ 020-7387-9125（受付8:30～18:30）
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www.gendai-guesthouse.co.uk