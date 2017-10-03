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Sat, 14 October 2017
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貸家・貸部屋　Letting

Last updated: 3 October 2017
5 October 2017 vol.1492

  • 《ロンドン・アップルハウス》
    ご旅行、ご留学、ご出張等に
    安価でもワンランク上のゲストハウス
    ロンドン日系最大、選べる9宿
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  • 安心、安全、都心まで便利
    ＜北園ハウス＞

    ビクトリア駅から電車で18分
    Norbury駅から徒歩3分
    個室21部屋と独立フラット4軒

    自炊設備、洗濯機、乾燥機完備
    ブロードバンド完備

    大学教授、院生、官庁関係多し
    長期,短期1週間より,￡110/週～

    ☎ 07753-385-686 (携帯)
    http://www.kitazonohouse.com
    お問合わせはメールでどうぞ。
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  • ●ロンドン / ゲンダイ・ゲスト・ハウス
    街の中心、ゾーン１内にある
    立地条件の良いゲストハウス

    秋の割引キャンペーン全室10％割引
    (10月1日～11月15日まで)

    グレート･ポートランド･ストリート駅
    から3分、リージェンツ･パーク駅から
    5分、バスでのアクセスもロンドン
    中心部はもちろん、東西南北どこへ
    行くにも便利です。

    シングル、ツイン、ファミリー･ル
    ームまで全8室。館内無料Wi-Fiあり。

    日本人スタッフが皆様のお越しを
    お待ちしています。

    38 Albany Street London NW1 4EA
    ☎ 020-7387-9125（受付8:30～18:30）
    E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
    www.gendai-guesthouse.co.uk

 
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