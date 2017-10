毎年、世界各地からインディペンデント作品が集まる映画祭「レインダンス・フィルム・フェスティバル」が、今年も9月20日から10月1日にかけてロンドンのウェスト・エンドで開催された。今回、この映画祭のオープニングを飾ったのは、平柳敦子監督の「オー・ルーシー! (原題)」(「Oh Lucy!」)。長編作品の監督はこれが初めてという平柳監督と、本作の出演者の一人である米俳優、ジョシュ・ハートネットの合同記者会見が9月20日、ロンドン中心部ソーホーで行われた。上映を数時間後に控えた会見では、日英の共通点から映画界における女性の立場まで様々な質問 が投げ掛けられ、密度の濃いインタビューが展開。2人が語った製作の過程や役作り、文化の違いなどを紹介しよう。(Photos: ©Raindance Film Centre)

Atsuko Hirayanagi

長野県生まれ、千葉県出身。高校2年生で渡米しサンフランシスコ州立大学で演劇を学ぶ。ニューヨーク大学大学院映画制作学科シンガポール校を卒業。卒業制作の短編作品「Oh Lucy!」には桃井かおりが主演し、2014年カンヌ国際映画シネフォンダション(学生部門)で日本人初となる2位に入賞。今回上映された同名作品は、この短編を基に物語を大きく書き加えた、平柳監督初の長編ドラマ。本作で今年のカンヌ国際映画祭の批評家週間に招待されたほか、9月16日にはNHK総合テレビで国際共同制作ドラマとして、「OH LUCY!(オー・ルーシー!)」が放送された。

Josh Hartnett

1978年、米国ミネソタ生まれ。1998年に「ハロウィンH20」で映画デビュー。「パール・ハーバー」「ブラックホーク・ダウン」「ブラック・ダリア」など数々のハリウッド大作に出演。2003年にはスーパーマン役のオファーを却下し、数多くのインディペンデント作品にも参加している。2008年にはロンドンのアポロ・シアターで「レインマン」の舞台に出演した。英国では、最新主演作「シックス・ビロウ: ミラクル・オン・ザ・マウンテン(原題)」(「6 Below: Miracle on the Mountain」)が10月13日に公開される。パートナーは英国女優のタムシン・エガートンで、2児の父。