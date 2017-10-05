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Sat, 14 October 2017
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英国発ニュース

カズオ・イシグロ氏にノーベル文学賞

Thursday, 05 October 2017 12:00
スウェーデン・アカデミーは５日、長崎県出身の英国人作家、カズオ・イシグロ氏にノーベル文学賞を授与すると発表した。イシグロ氏の作品は格調高い文体で知られ、代表作は「日の名残り」「わたしを離さないで」など。
 
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