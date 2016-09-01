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英仏バイリンガル幼稚園・小学校
ven 03 novembre 2017
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レッスン　Cours

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055

アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り

La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016

  • ●バイオリン ビオラ チェロ コントラバス
    グループレッスン
    合奏 子供～大人歓迎 全レベル可
    マスタークラス有
    06.1765.6637
    ecolefleurdelis＠gmail.com
    www.facebook.com/ecolefleurdelis
    バイオリン ビオラ チェロ コントラバス
  • ●●日本人会秋期フランス語講座●●
    日本人の特徴を熟知する講師陣
    （無料体験あり）
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    9月12日～ 12月16日
    ◇初心者向け2クラス
    1)週2回　火金10h-12h15
    2)週1回　金9h45-12h00
    ◇一般10クラス
    ◇会話4クラス
    ◇夜間2クラス
    ◇DELF受験レベル判定シート配付中
    詳細は www.nihonjinkai.net
    申込・問合せ　在仏日本人会
    いつでも会員になれます
    Tel. 0147233358
  • ●パリの西郊外78県Maisons-laffitteの
    バイオリン教室です。東京藝大卒。楽しく
    丁寧に教えます！kanakosakata.com
  • ●日本語を話せるアイルランド人女性が
    英会話・ビジネス英語のレッスンとプル
    ーフリーディングを致します。出張可。
    TEL 06.7251.1643
  • パリ天理語学センター
    フランス語講座
    日本語のできる教師がコミュニケーション
    フランス語を指導します。
    ★ 週4時間コース ★
    週2日4時間　110€/月 随時登録可
    ★ アトリエ ★
    発音、文法、会話を個別に指導
    ECOLE DE LANGUES DE TENRI
    ☎ 01 44 76 06 06 月〜土 (12時〜18時)
    www.tenri-paris.com
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  • SNG日本語教師養成講座　
    全47時間490€
    2016年8月29日–9月6日　9h30–16h30
    新宿日本語学校パリ校（11区）
    SNG France tél:0143383803
    mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
  • ●仏語個人レッスン/ 初級から対応
    講師FLE教授資格有/ このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
    www.bellevue001.jp / 0634436058
  • IJこども日本語クラブ 随時生徒募集中
    生徒募集・少人数制でフランスではなか
    なか満たせない日本語環境。
    発見、チャレジ、達成の反復上達法、
    聞く話す読む書くの四技を最大に活用
    オペラ近 2, rue Rameau 2ème.
    M°Opéra, Pyramides, 4 Septembre
    http://www.pariskodomonihongo.com/
    ☎ +33 (0) 1.44.63.54.08. (0)1.44.63.54.00
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